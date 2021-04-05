КМДА вже звернулась до поліції через фейкові спецперепустки, – Поворозник

У Києві громадський транспорт з 5 квітня працює лише у форматі спеціальних перевезень. Втім кияни почали купувати фейкові спецперепустки, які продають в інтернеті. Поліція має детально розібратися з цією ситуацією.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. І додав, що дозвіл на проїзд у транспорті отримали представники критичної інфраструктури.

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За його словами, КМДА вже звернулась до правоохоронців, аби вони розібралися з проблемою фейкових перепусток.

Надамо всі списки, кількість спецперепусток, які були передані роботодавцям. Це потрібно, аби поліція могла точно знайти, хто їх отримав більше і зараз перепродає,

– пояснив він.

Хто отримав спецперепустки

Микола Поворозник зазначив, що перепустки мають всі ті, кому критично необхідно перебувати на місці роботи. Мовиться про:

медиків;

соціальних працівників;

робітників транспортної галузі;

правоохоронців;

рятувальників;

продавців, які забезпечують місто продуктами та медикаментами.

За його словами, підприємство легко може отримати спеціальні перепустки, якщо доведе необхідність роботи в період локдауну.

Микола Поворозник прокоментував ситуацію зі спецперепустками в Києві:

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