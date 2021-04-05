КМДА вже звернулась до поліції через фейкові спецперепустки, – Поворозник

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Джерело:

24 канал

У Києві громадський транспорт з 5 квітня працює лише у форматі спеціальних перевезень. Втім кияни почали купувати фейкові спецперепустки, які продають в інтернеті. Поліція має детально розібратися з цією ситуацією.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. І додав, що дозвіл на проїзд у транспорті отримали представники критичної інфраструктури.

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За його словами, КМДА вже звернулась до правоохоронців, аби вони розібралися з проблемою фейкових перепусток.

Надамо всі списки, кількість спецперепусток, які були передані роботодавцям. Це потрібно, аби поліція могла точно знайти, хто їх отримав більше і зараз перепродає,
– пояснив він.

Хто отримав спецперепустки

Микола Поворозник зазначив, що перепустки мають всі ті, кому критично необхідно перебувати на місці роботи. Мовиться про:

  • медиків;
  • соціальних працівників;
  • робітників транспортної галузі;
  • правоохоронців;
  • рятувальників;
  • продавців, які забезпечують місто продуктами та медикаментами.

За його словами, підприємство легко може отримати спеціальні перепустки, якщо доведе необхідність роботи в період локдауну.

Микола Поворозник прокоментував ситуацію зі спецперепустками в Києві:

Ситуація з транспортом у Києві: головне

  • З 5 по 16 квітня в Києві почали діяти жорсткі обмеження. Весь громадський транспорт у столиці працює лише в режимі спецперевезень – за наявності перепустки від КМДА. Також з собою необхідно мати документ, який посвідчує особу – паспорт, водійське, чи службове посвідчення.
  • До салону автобусів, тролейбусів чи трамваїв мають пускати лише половину пасажирів від загальної місткості транспорту.
  • Зранку, 5 квітня, на дорогах були масштабні затори. Майже всі дороги були знерухомлені потужним потоком автомобілів.
  • Кияни обурені і підвищеними цінами на таксі, які зросли щонайменше втричі. В соцмережах з'явилась безліч обурених постів зі скриншотами про вартість поїздок найпопулярніших сервісів таксі Uklon, Bolt і Uber.