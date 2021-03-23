Оскільки Київ таки потрапив до "червоної" зони карантину, то рішення про запровадження локдауну, яке ухвалили напередодні, втрачає свою силу. Дія жорстких обмежень може закінчитись достроково. В КМДА назвали умову.

Вона дуже проста – повернення до "помаранчевої" зони, що передбачає покращення ситуації з коронавірусом, що розвантажить роботу медустанов.

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Локдаун перейшов у "червону" зону

Київ самостійно ухвалив рішення про введення локдауну, але уряд наздогін таки включив столицю у "червону" зону з 23 березня. Тому рішення, яке раніше ухвалила київська комісія про посилений карантин терміном до 9 квітня вже неактуальне.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Минулого тижня ми були в "помаранчевій" зоні. Через сплеск захворюваності ми були змушені вводити додаткові обмеження, які повторювали обмеження "червоної" зони, не чекаючи, поки ми вийдемо на ті показники Кабміну, за яких нас би віднесли в "червону" зону,

– пояснює він.

За яких умов послаблять карантин

За словами Поворозника, подальший перегляд обмежень у столиці буде залежати від епідемічної ситуації. Кабінет міністрів визначив чіткі параметри, згідно з якими регіон входить в "червону" зону і виходить з неї, уточнив перший заступник голови КМДА.

Якщо у нас протягом 5 днів буде поліпшення ситуації за показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш м'яких обмежень. Таким чином сьогоднішні обмеження будуть переглянуті, тобто ослаблені,

– сказав Поворозник.

Втім він додав, що якщо ситуація буде погіршуватися, то влада буде змушена посилити обмеження й навіть зупиняти транспорт.

"Червона" зона у Києві

З 20 березня у Києві почали діяти посилені обмеження карантину разом з обмеженнями "помаранчевої" зони. Планувалося, що вони діятимуть 3 тижні, однак через кілька днів столиця потрапила в "червону" зону карантину.

До речі, уряд вирішив, що відтепер маски та респіратори обов'язково носити на вулиці та в парках у тих регіонах, які потрапили у "червону" зону карантину.