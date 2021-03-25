В КМДА заявили, що у величезних чергах на зупинках автотранспорту у Києві, які спостерігаються під час локдауну, винні роботодавці. Мовляв, потрібно працівників на цей час переводити на віддалену роботу.

На думку заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника так мають зробити всі некритичні підприємства міста. Втім, він не уточнив які саме галузі до цього поняття можна віднести.

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У всьому винні порушники карантину

Поворозник вважає, що якби усі роботодавці дотримувались карантинних обмежень, то й таких черг на зупинках автотранспорту не було б.

Таких черг не може не бути, коли не виконуються карантинні обмеження в місті в цілому. Я говорю про те, що всі працівники некритичних підприємств мають бути переведені на дистанційну форму роботи. Доки цього зроблено не буде – такі черги спостерігатимуться,

– сказав чиновник.

Микола Поворозник / Фото Kyiv Public Health Center

Також він додав, що як тільки підприємства перейдуть на дистанційну форму роботи, це знизить випадки зараження у транспорті та змінить економічну ситуацію в місті у цілому. У іншому випадку захворюваність буде збільшуватись.

Тоді, на жаль, доведеться ухвалювати рішення про повне закриття міста, в тому числі і громадського транспорту,

– зазначив Поворозник.

Передісторія: