Один з заступників голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що за останній час у Києві провели понад 70 обшуків. Лише 17 з них стосувались безпосередньої роботи комунальних підприємств.

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Такі дії паралізують роботу комунальних служб. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилось,

– заявив Поворозник.

Він також нагадав, що з 2015 року КМДА передало велику кількість інформації, після аудиту. Було проведено 385 перевірок й передано матеріали за 316 об’єктами аудиту. Зі слів Поворозника, за цей час правоохоронці вручили 52 підозри, за цими документами.

В КМДА підготували інфографіку щодо обшуків.

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