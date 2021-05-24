Один з заступників голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що за останній час у Києві провели понад 70 обшуків. Лише 17 з них стосувались безпосередньої роботи комунальних підприємств.
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Такі дії паралізують роботу комунальних служб. Комусь політично вигідно, щоб місто зупинилось,
– заявив Поворозник.
Він також нагадав, що з 2015 року КМДА передало велику кількість інформації, після аудиту. Було проведено 385 перевірок й передано матеріали за 316 об’єктами аудиту. Зі слів Поворозника, за цей час правоохоронці вручили 52 підозри, за цими документами.
В КМДА підготували інфографіку щодо обшуків.
Обшуки у Києві: головне
- Правоохоронці завітали майже у всі основні комунальні підприємства, а також до приватних осіб, посадовців додому. Шукають корупцію.
- Таку несподівану активність в КМДА назвали тиском. Зокрема, Віталій Кличко заявив, що ця атака – направлена особисто на нього.
- Втім, в ОПУ так не вважають. Один із радників Єрмака заявив, що в київських структурах влади дійсно багато корупції. Нічого дивного в обшуках не бачить й Володимир Зеленський. Президент сказав, що просто не треба красти гроші з бюджету.