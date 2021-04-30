Представники місцевої влади підкреслили, що розслаблятися попри виходу Києва з червоної зони не потрібно. Тож, під час відвідування церков, або інших місць масового скупчення людей критично важливо дотримуватися всіх протепідеміологічних заходів.

Дивіться також Київ виходить з локдауну: які обмеження скасують 1 та 5 травня

Крім того, Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці, які збираються летіти за кордон. Вони, за словами мера, мають обережно ставитися до ймовірності зараження, оскільки в інших країнах ситуація з пандемією не є надто простою.

Літніх людей просять залишатися вдома

Як зазначив перший заступник мера Києва з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, до дотримання карантинних вимог парафіян закликають не тільки чиновники, але й представники бізнес-асоціацій "Українська Рада Бізнесу", Торгової Промислової Палати та Європейської Бізнес Асоціації.

За словами посадовця, міська влада з розумінням ставиться до почуттів вірян, але за подальше поширення вірусу кожен з людей має нести власну відповідальність. Тому під час богослужінь та перебування у релігійних установах треба обов'язково дотримуватись всіх вимог карантину.

Просимо вас, перебуваючи в храмі чи іншій релігійній установі, бути максимально уважними до свого здоров’я, дотримуватись заходів протиепідемічної безпеки. Захищати обличчя масками, зберігати безпечну відстань, уникати скупчень. За можливості вмовити літніх батьків залишитись вдома,

– підкреслив Кулеба.

Які обмеження діють у Києві з 1 травня

Згідно з рішенням київської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, столиця виходить з червоної зони. З 1 травня у Києві діятимуть обмеження, які Уряд передбачив для жовтої зони епідеміологічної небезпеки:

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу