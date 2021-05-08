Заступниця голови КМДА Марина Хонда зауважила, що традиційний захід відбувається у Києві щорічно вже понад 20 років. У 2021 році цьому перешкодили.

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Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури,

– сказала Марина Хонда.

Про те, що вказівка надійшла з Мінкульту, повідомив директор музею Іван Ковальчук. Однак жодних документів, які б це підтверджували, немає. Хонда зауважила, що це, фактично, зрив проведення традиційного заходу.

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