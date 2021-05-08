КМДА звинувачує Мінкульт у зриві традиційних заходів до Дня пам'яті

У Києві не провели традиційний захід до Дня пам'яті та примирення через те, що технічне обладнання для монтування сцени не пропустили на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні. Такою нібито була усна заборону Міністерства культури України.
Заступниця голови КМДА Марина Хонда зауважила, що традиційний захід відбувається у Києві щорічно вже понад 20 років. У 2021 році цьому перешкодили.
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Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури,
– сказала Марина Хонда.
Про те, що вказівка надійшла з Мінкульту, повідомив директор музею Іван Ковальчук. Однак жодних документів, які б це підтверджували, немає. Хонда зауважила, що це, фактично, зрив проведення традиційного заходу.
День пам'яті та примирення: що відомо
- Президент України Володимир Зеленський відзначив, що "нацизм був абсолютним злом". Він закликав не забувати про події та не виправдовувати такі дії.
- З 2015 року в Україні скасували термін "Велика Вітчизняна війна". Пропаганду комунізму чи нацизму заборонили. Тепер за використання серпа, молота та георгіївської стрічки можуть ув'язнити або оштрафувати.
- Тепер в Україні 8 травня День пам'яті й примирення, а 9 – День перемоги над нацизмом.
- З 2014 року в Україні вважають символом цих подій саме червоний мак.