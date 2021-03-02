Кнопки від маніяків у Києві: деякі люди критикують ініціативу

У Києві в парках та скверах все більше з’являються так звані "антиманіячні кнопки". Це спеціальний пристрій, який викликає поліцію й здіймає галас.

В соцмережах люди по-різному ставляться до них. Чимало користувачів критикують ініціативу, мовляв, потрібно ще встигнути добігти до кнопки, коли нападає маніяк або ж відбувається грабунок.

Читайте також У Києві в Маріїнському парку відновили історичний ліхтар

Фотографію однієї такої "кнопки" оприлюднили у спільноті dtp.kiev.ua

Коли натискаєш на кнопку – вмикається гучна сирена та починається світлова подача сигналу. Гарний знак. Коли буде спроба зґвалтування – потрібно лиш добігти до кнопки,

– іронізує автор допису.

Думки розділились

У коментарях люди зазначають, що такі "кнопки" з’явились у столиці вже давно. Дехто висміює нововведення, але є й позитивні коментарі.

Скриншоти коментарів користувачів фейсбуку