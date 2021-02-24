Стало відомо, коли у Києві почнуть вакцинувати від коронавірусу

У Києві процес вакцинації від COVID-19 розпочнеться 25 лютого. Щеплення робитимуть вакциною Oxford/AstraZeneca, наданою Міністерством охорони здоров'я.

Вакцинувати будуть в Олександрівській клінічній лікарні столиці. Одним з перших препарат отримає завідувач відділення лікарні.

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Стартує процес щеплень 25 лютого, використовувати будуть вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), надану МОЗ.

Вакцинація у Києві: що відомо

За інформацією КМДА, Київ отримав 42 600 доз вакцини.

Для проведення вакцинації у столиці сформували 15 мобільних бригад з імунізації.

з імунізації. Вже підготували 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я та інтернатах, а також 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста.

в закладах охорони здоров'я та інтернатах, а також 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Верифіковані списки медичних працівників , які насамперед отримають щеплення. Це члени мобільних бригад, медики, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19, співробітники лабораторій, де проводиться аналіз на виявлення вірусу, працівники екстреної медичної допомоги та медики інших закладів охорони здоров'я.

, які насамперед отримають щеплення. Це члени мобільних бригад, медики, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19, співробітники лабораторій, де проводиться аналіз на виявлення вірусу, працівники екстреної медичної допомоги та медики інших закладів охорони здоров'я. Крім того, йде підготовка до вакцинації літніх людей віком понад 85 років.

Щеплення від коронавірусу в Україні: що відомо

23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford-AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль, їх розподіляють регіонами.

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.

Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих відкриють з 1 березня. Записатися можна буде через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.

Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.

На Київщині вакцинація вже розпочалася . 24 лютого щеплення зробили лікарці дорослого інфекційного відділення у Броварах.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу