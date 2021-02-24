Стало відомо, коли у Києві почнуть вакцинувати від коронавірусу

24 лютого 2021 , 21:17
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Джерело:

КМДА

У Києві процес вакцинації від COVID-19 розпочнеться 25 лютого. Щеплення робитимуть вакциною Oxford/AstraZeneca, наданою Міністерством охорони здоров'я.

Вакцинувати будуть в Олександрівській клінічній лікарні столиці. Одним з перших препарат отримає завідувач відділення лікарні.

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Стартує процес щеплень 25 лютого, використовувати будуть вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield), надану МОЗ.

Вакцинація у Києві: що відомо

  • За інформацією КМДА, Київ отримав 42 600 доз вакцини.
  • Для проведення вакцинації у столиці сформували 15 мобільних бригад з імунізації.
  • Вже підготували 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров'я та інтернатах, а також 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста.
  • Верифіковані списки медичних працівників, які насамперед отримають щеплення. Це члени мобільних бригад, медики, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19, співробітники лабораторій, де проводиться аналіз на виявлення вірусу, працівники екстреної медичної допомоги та медики інших закладів охорони здоров'я.
  • Крім того, йде підготовка до вакцинації літніх людей віком понад 85 років.
Зверніть увагу! На Київщині вакцинація вже розпочалася. 24 лютого щеплення зробили лікарці дорослого інфекційного відділення у Броварах.

Щеплення від коронавірусу в Україні: що відомо

  • 23 лютого 500 тисяч доз вакцини Oxford-AstraZeneca прибули в аеропорт Бориспіль, їх розподіляють регіонами.
  • Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.
  • Запис на вакцинацію від COVID-19 для всіх охочих відкриють з 1 березня. Записатися можна буде через застосунок "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.
  • Загалом Україна домовилася про постачання 4 вакцин проти COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах.


План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу