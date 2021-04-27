У Києві до 30 квітня діє жорсткий карантин – локдаун. Наразі політики та експерти наголошують, що продовжувати його не будуть. Водночас столиця може опинитися в жовтій зоні, яка не передбачає суворих обмежень.

Для ухвалення такого рішення начебто є усі передумови. Кількість нових випадків коронавірусу зменшилась, а медичні заклади – вже не так перевантажені: навіть є вільні місця для людей, які потребують госпіталізації.

Актуально Кличко розповів, як мають працювати церкви у Києві на Великдень

Коли закінчиться локдаун: що говорить мер Києва

За словами Віталія Кличка, така ситуація склалась якраз завдяки локдауну. Втім, мер застерігає, що у разі недотримання людьми карантину, а він залишиться в країні ще на довгий час, влада може повернутися до жорстких обмежень.

Локдаун дав позитивні результати. Але розслаблятися зарано. Є багато ризиків. Цей вірус – дуже небезпечний та агресивний,

– каже Кличко.

Міський голова переконує, що розуміє підприємців, які дуже потерпають від локдауну. Водночас Кличко вкотре наголосив, що головне завдання – врятувати життя людей.



Віталій Кличко заявив, що до локдауну ситуація в столиці була критичною / Фото КМДА

Мер Києва додає, що наразі більшість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, перебувають у важкому стані. Тому, попри стабілізацію показників захворюваності, всі кияни мають суворо дотримуватись протиепідеміологічних норм.

Чи справді ситуація покращилась

Станом на 27 квітня (вівторок) у столиці було зафіксовано 869 нових випадків коронавірусу. Кілька днів тому 22 квітня (четвер) було удвічі більше – 1 673 випадки, хоча у попередній вівторок 20 квітня було також 892 випадки. Тобто кількість нових хворих коливається. Відповідні дані оприлюднила РНБО.

Втім, в Департаменті охорони здоров’я КМДА зазначили, що станом на 26 квітня у столичних медзакладах з'являється все більше вільних місць для хворих на COVID-19, а в деяких – кількість пацієнтів взагалі зменшилася вдвічі. Медики вперше мають можливість видихнути після напруженої багатомісячної роботи в піковий період. Про це повідомляє сайт Київ Media.

Київ готується до виходу з червоної зони

З огляду на таку ситуацію, влада 28 квітня буде розглядати можливість пом’якшити карантин й припинити локдаун. Про те, що Київ переведуть у жовту зону карантину, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

Ми вже зробили відповідне подання за моїм підписом на комісію ТЕБ і НС для того, щоб провести засідання і вивести Київ з червоного рівня епідеміологічної небезпеки,

– заявив Степанов.

Раніше про вихід з червоної зони карантину говорив й мер Кличко, а також головний санлікар України Віктор Ляшко.



Максим Степанов та Віктор Ляшко / Колаж 24 каналу

Втім, глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан запевняє, що столиця ще не готова до жовтої зони й після рішення спеціальної комісії у Києві діятиме помаранчева.

Ми про це писали Цього тижня Київ може вийти з червоної зони, – Рубан

Варто підкреслити, що ця зона не має ніяких додаткових обмежень і вона повністю дублює заходи жовтої зони. Але перебування Києва у помаранчевій зоні означає, що столиця у будь-який момент може повернутися у червону. Тоді ж буде знову локдаун із закриттям шкіл, садочків та забороною руху громадського транспорту.



Олег Рубан / Фото Укрінформу

Також глава Держпродспоживслужби Києва у коментарі для сайту 24 каналу повідомив, що дату пом'якшення карантину визначатиме спеціальна комісія 28 квітня.

Карантин все одно буде

Так чи інакше, карантин в Україні ніхто не скасовував. Уряд продовжив його дію до 30 червня. Також протягом цього періоду у країні діятиме режим надзвичайної ситуації. Однак передбачили деякі послаблення.

Водночас вихід Києва із червоної зони абсолютно не означає, що все буде дозволено. Адже масковий режим, дистанція та інші обмеження будуть діяти ще тривалий час – допоки люди не зможуть контролювати епідемію коронавірусу.

Зверніть увагу МОЗ оновило карантинні зони: скільки регіонів залишаються червоними



Які обмеження діють у кожній із зон карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу