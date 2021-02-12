Колишнього працівника заводу імені Патона викрили на розкраданні 20 мільйонів
Ексголові правління ПАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона повідомили про підозру у розкраданні майна підприємства в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом. Сталося це 12 лютого.
Джерело:Офіс Генерального прокурора
За даними слідства, зловмисник продав будівлю, яка належала заводу, підконтрольному собі підприємству. Мова йде про приміщення у центрі Києва на вулиці Саперне поле.
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20 мільйонів збитків
- Як стверджують прокурори, зловмисники уклали договір купівлі-продажу об'єкту в елітному районі міста із компанією, якою самі ж володіли.
- Вартість, за яку інститут фактично продав будівлю, була значно занижена.
- Після оборудки ексголова правління оформив на об'єкт право власності.
Згідно з висновками експертів, держава від такої схеми втратила 20 мільйонів гривень.
Колишнього посадовця підозрюють в розкраданні держмайна в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.
У приміщеннях всіх фігурантів справи проходять обшуки.
Якщо провину підозрюваного доведуть в суді, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади. Також служителі Феміди можуть конфіскувати майно зловмисника.
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