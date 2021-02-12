Ексголові правління ПАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона повідомили про підозру у розкраданні майна підприємства в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом. Сталося це 12 лютого.

За даними слідства, зловмисник продав будівлю, яка належала заводу, підконтрольному собі підприємству. Мова йде про приміщення у центрі Києва на вулиці Саперне поле.

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Фігурантами кримінального провадження окрім колишнього керівника інституту проходять також член правління заводу та директор фірми, яка стала власницею будівлі.

20 мільйонів збитків

Як стверджують прокурори, зловмисники уклали договір купівлі-продажу об'єкту в елітному районі міста із компанією, якою самі ж володіли.

Вартість, за яку інститут фактично продав будівлю, була значно занижена.

Після оборудки ексголова правління оформив на об'єкт право власності.

Згідно з висновками експертів, держава від такої схеми втратила 20 мільйонів гривень.

Колишнього посадовця підозрюють в розкраданні держмайна в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

У приміщеннях всіх фігурантів справи проходять обшуки.

Якщо провину підозрюваного доведуть в суді, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади. Також служителі Феміди можуть конфіскувати майно зловмисника.