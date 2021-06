Невідомі активісти відновили графіті за 2 дні, після того, як його у черговий раз зафарбували. Напис з’явився у 2019 році.

Яка мета напису

Він розташований біля пішохідного мосту. Його мета – привернути увагу до розслідувань у справах вбивств і замахів на активістів за участі правоохоронців, які сталися за останні кілька років.

Перше графіті, яке намалювали у 2019 році / фото The Village

Напис відсилає до традиційного гасла учасників акцій проти поліцейського насильства "Who do you call when police murders?".

Щойно пару десятків небайдужих громадян всьоме (всьоме!) відновили добре відоме киянам та гостям столиці графіті "Кому дзвонити коли вбиває поліція?". Востаннє "комунальники" замалювали його позавчора. Приїхали цілою бригадою й замалювали лиш його, хоча там є й десятки інших графіті,

– зазначив у фейсбуці громадський діяч Роман Сініцин.

Де ще є таке графіті

Після того як напис стали замальовувати в Києві – аналогічні стали з’являтись в Харкові, Львові та інших містах.