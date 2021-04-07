Спецперепустки в Києві: кому та скільки їх видали

Після посилення карантину в Києві громадським транспортом можна скористатись лише зі спецквитками. Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про ситуацію з такими документами. Також він повідомив, по скільки карток надали кожній сфері.

Про це Кличко говорив на своєму традиційному брифінгу 7 квітня. За його словами, спецперепустки розділили між працівниками критичної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність міста.

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Кому та скільки спецперепусток видали

Закладам охорони здоров'я та фармацевтики – 152 тисячі.

Сфері промисловості, зокрема, підприємствам з виробництва та реалізації харчових продуктів, оборонної галузі та машинобудування – 104 тисячі.

Центральні органи виконавчої влади, державні та комунальні установи – 81 тисячу.

Військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, органам судової системи – 72 тисячі.

Підприємствам житлово-комунального господарства – 46 тисяч карток.

Працівникам ЗМІ – 4,7 тисяч.

Закладам культури, релігійної та ритуальної сфери – 2,7 тисяч.

Скільки людей скористалися ними

У перший день посиленого карантину, 5 квітня, маршрутками скористалися 200 тисяч пасажирів. У метро тоді їхали майже 152 тисячі киян.

Нступного дня маршрутки перевезли вже 300 тисяч пасажирів. А в метро зафіксували 210,5 тисяч поїздок.

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Чи змогли їх отримати всі кому це потрібно

Віталій Кличко розповів, що в певний момент спецперепусток не вистачило. Тому за вихідні надрукували ще 100 тисяч, які в понеділок вже видали. Окрім цього він висловив обурення тим, що люди не розуміють серйозність становища.

Ви бачили, скільки людей в понеділок, 5 квітня, намагалися потрапити в транспорт! Це всі працівники критично важливих підприємств? У нас локдаун – а люди продовжують поводитися, ніби все – чудово та ніякої пандемії немає!

– сказав Кличко

Також мер додав, що міськрада не може видати перепустки всім, хто хоче їх отримати. Це пояснюють тим, що не буде жодного сенсу у введенні будь-яких протиепідемічних заходів.