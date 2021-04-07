Спецперепустки в Києві: кому та скільки їх видали

Джерело:ютуб КМДА
Після посилення карантину в Києві громадським транспортом можна скористатись лише зі спецквитками. Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про ситуацію з такими документами. Також він повідомив, по скільки карток надали кожній сфері.
Про це Кличко говорив на своєму традиційному брифінгу 7 квітня. За його словами, спецперепустки розділили між працівниками критичної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність міста.
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У перший день посиленого карантину, 5 квітня, маршрутками скористалися 200 тисяч пасажирів. У метро тоді їхали майже 152 тисячі киян.
Нступного дня маршрутки перевезли вже 300 тисяч пасажирів. А в метро зафіксували 210,5 тисяч поїздок.
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Віталій Кличко розповів, що в певний момент спецперепусток не вистачило. Тому за вихідні надрукували ще 100 тисяч, які в понеділок вже видали. Окрім цього він висловив обурення тим, що люди не розуміють серйозність становища.
Ви бачили, скільки людей в понеділок, 5 квітня, намагалися потрапити в транспорт! Це всі працівники критично важливих підприємств? У нас локдаун – а люди продовжують поводитися, ніби все – чудово та ніякої пандемії немає!
– сказав Кличко
Також мер додав, що міськрада не може видати перепустки всім, хто хоче їх отримати. Це пояснюють тим, що не буде жодного сенсу у введенні будь-яких протиепідемічних заходів.Зверніть увагу! У Києві 5 квітня затримали дівчину, яка продавала спецперепустки для проїзду по 200 гривень за штуку. Її спіймали на гарячому та з'ясували, що зловмисниця планувала продати 100 карток.