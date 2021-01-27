З 27 до 29 січня у Києві погіршаться погодні умови, що призведе до ожеледиці на дорогах та тротуарах столиці, а також до численної кількості ДТП.

Джерело: пресслужба КМДА

За прогнозами синоптиків, ввечері 27 січня у Києві почнуться опади, які із перервами йтимуть 2 доби. Дощ, який може перейти у мокрий сніг, під час похолодання стане ожеледдю та призведе до чергового колапсу.

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А щоб наслідки негоди були якомога меншими, столичні комунальники вже вирушили на обробку доріг та тротуарів.

Цілодобовий режим

Працівники Київавтодору вже перейшли на авральний режим роботи як вдень, так і вночі.

Дорожники почали превентивну обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами.

Наразі над тим, щоб проїзні частини міста були безпечнішими, працює 544 одиниці спецтехніки.

Представники влади закликають водіїв не залишати машини на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, оскільки вони можуть заважати спецтехниці комунальників.

Зверніть увагу! Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні ввечері киян очікує лише початок ускладнень. Дощ при температурі від +1 до -2 °C може серйозно погіршити умови для водіння машини. Але снігопад 28 січня за температури від 0 до -6 градусів може дуже суттєво вплинути на безпеку руху.