На Київ насуваються дощ та снігопади: комунальники почали обробку доріг

З 27 до 29 січня у Києві погіршаться погодні умови, що призведе до ожеледиці на дорогах та тротуарах столиці, а також до численної кількості ДТП.
Джерело: пресслужба КМДА
За прогнозами синоптиків, ввечері 27 січня у Києві почнуться опади, які із перервами йтимуть 2 доби. Дощ, який може перейти у мокрий сніг, під час похолодання стане ожеледдю та призведе до чергового колапсу.
Дивіться також Одесу накрив снігопад та "деревопад": неймовірні фото й відео
Представники влади закликають водіїв не залишати машини на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, оскільки вони можуть заважати спецтехниці комунальників.Зверніть увагу! Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні ввечері киян очікує лише початок ускладнень. Дощ при температурі від +1 до -2 °C може серйозно погіршити умови для водіння машини. Але снігопад 28 січня за температури від 0 до -6 градусів може дуже суттєво вплинути на безпеку руху.