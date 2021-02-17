Комунальники Києва збивають бурульки, але разом із кондиціонерами: фото

Після довгих днів негоди та значного похолодання на деяких будівлях Києва утворилися величезні бурульки, які загрожують безпеці мешканців столиці. Боротися з ними відправили альпіністів та комунальників.

У нерівній боротьбі між людиною та кригою постраждали кондиціонери. За даними спільноти, Київ без цензури, у Голосіївському районі столиці комунальники не дивилися, куди саме падатимуть бурульки, які вони збивають.

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Саме тому десятки кілограмів криги торпедували кондиціонери, які висіли на стінах будинків.

Вже є постраждалі

Із ситуацією через поламану техніку розбиратимуться в районній державній адміністрації.



Кондиціонери не витримали удару бурульок / Фото "Києва без цензури"

Чи зможуть власники кондиціонерів, які, судячи з усього, потребують неабиякого ремонту, претендувати на компенсації, наразі невідомо.



Бурульки утворили в кондиціонерах дірки / Фото "Києва без цензури"

А от мешканці Києва, які отримали травми через падіння на них бурульок, цілком можуть довести бездіяльність обслуговуючих організацій в суді.

Так, у Шевченківському районі столиці постраждала 48-річна жінка, якій розсікло голову. Киянку госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою.

З таким саме діагнозом та вивихом плеча до лікарні потрапив 46-річний мешканець Оболонського району.

До 250 будинків на день

Як зазначили у КМДА у Києві над очищенням дахів будинків працює 21 бригада альпіністів та 111 покрівельників.

Щодня комунальники збивають бурульки з 200 – 250 будинків, за які відповідальні.

Також чиновники підкреслили, що власникам автівок треба паркувати машини якомога більше від локації, де збивають або можуть падати бурулі.