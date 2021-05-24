Київські комунальники пояснили, навіщо поливали газони під час дощу: відео

Поливання газонів під час опадів, яке обурило киян, виявилося тестовим. Комунальники зазначили, що їм треба заздалегідь протестувати системи до літа.

Час, коли проводять тестові поливи, як зазначив інженер комунального підприємства Дніпровського району Сергій Андрусович, спеціально не оголошують. Щоб уникнути випадків крадіжок обладнання.

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При цьому на опади чи інші погодні умови, коли поливання не потрібно, комунальники не звертають увагу.

До підтоплень не призводять

За словами Андрусовича, наразі комунальникам важливо запустити у роботу всі системи поливу, які є у наявності.

В такий спосіб працівники КП хочуть підготуватися до спекотної погоди, коли без поливу насадження можуть загинути.

Ми робимо тестові поливи по запланованому графіку. Якщо нам дозволяють ресурси чи людський фактор. Тестовий полив під час дощу ніяк не може вплинути на можливі підтоплення на Лівобережній, – підкреслив інженер.

Дивіться відео сюжету про полив газонів під час дощу у Києві:

Під час серйозних опадів у районі станції метро "Лівобережна" нерідко стаються серйозні підтоплення. Пов'язано це з тим, що системи зливової каналізації не здатні впоратися з навантаженням. Зокрема через це жителі столиці дорікали комунальникам щодо поливу газонів під час дощу.