Веселий чоловік миттєво став зіркою соцмереж. Користувачі зазначили, що готові кататися із таким кондуктором кожного дня. До того ж сплачувати за проїзд їм значно приємніше, аніж його колегам.

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Як з'ясувалося, артистичного кондуктора можна зустріти у автобусах №55 та №118.

Найбільш знаменитий кондуктор Києва

Як зазначили у "Київпастрансі", чоловіка звуть Вадим. Він обслуговує пасажирів майже щодня вже 8 років.

За цей час веселому кондуктору робота ніяк не набридла. Принаймні так привітливо спілкуватися з пасажирами в іншому випадку було б неможливо.

Вадим полюбляє тішити всіх коротенькими віршами типу "Купуйте два талона, підтримайте міст Патона!" та "Все буде шито-крито, і не буде ніякого грипу!".

Крім того, кондуктор постійно користується власним оригінальним компостером, виконаним у вигляді конюшини. Також чоловік полюбляє влаштовувати фокуси з монетами та іншими предметами.

Дивіться відео з "виставою" від веселого київського кондуктора: