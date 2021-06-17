Заряджає позитивом: кондуктор автобусу у Києві показує фокуси та розповідає вірші – відео

Артистичного працівника громадського транспорту зняли на відео пасажири автобусу, яких чоловік неабияк здивував. Крім звичайного обслуговування людей та видачі квитків кондуктор підіймав всім настрій.

Веселий чоловік миттєво став зіркою соцмереж. Користувачі зазначили, що готові кататися із таким кондуктором кожного дня. До того ж сплачувати за проїзд їм значно приємніше, аніж його колегам.

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Як з'ясувалося, артистичного кондуктора можна зустріти у автобусах №55 та №118.

Найбільш знаменитий кондуктор Києва

Як зазначили у "Київпастрансі", чоловіка звуть Вадим. Він обслуговує пасажирів майже щодня вже 8 років.

За цей час веселому кондуктору робота ніяк не набридла. Принаймні так привітливо спілкуватися з пасажирами в іншому випадку було б неможливо.

Вадим полюбляє тішити всіх коротенькими віршами типу "Купуйте два талона, підтримайте міст Патона!" та "Все буде шито-крито, і не буде ніякого грипу!".

Крім того, кондуктор постійно користується власним оригінальним компостером, виконаним у вигляді конюшини. Також чоловік полюбляє влаштовувати фокуси з монетами та іншими предметами.

Дивіться відео з "виставою" від веселого київського кондуктора: