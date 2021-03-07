Конфлікт між подругами: стали відомі нові деталі вбивства поліцейської в Києві

У вбивстві інспекторки кіберполіції підозрюють 37-річну киянку. Жінки були подругами, однак між ними раптово спалахнув конфлікт.
За результатами першочергових слідчих дій та на підставі зібраних доказів жительку столиці затримали.
Читайте також Були подругами: затримали підозрювану у вбивстві поліцейської
Попередньою причиною вбивства є раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі,
– заявили у прокуратурі.
Наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Правоохоронці призначили низку експертних досліджень, зокрема судово-медичних, які допоможуть встановити причини смерті жінки.