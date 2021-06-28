Щосили головою об асфальт: у центрі Києва побилася компанія юних дівчат – відео 18+

У Києві на Контрактовій площі спалахнув конфлікт між дівчатами-підлітками. Словесна перепалка між ними поступово переросла у масову бійку.

Відповідні кадри оприлюднили у мережі очевидці. На них видно, що спочатку кілька дівчат, судячи з вигляду – неповнолітніх, шарпають одна одну за одяг. Все це супроводжується криками.

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Згодом одна із перейшла до "рішучіших" дій та повалила іншу на асфальт. Свою, ймовірно, подругу вона не шкодувала – гамселила щосили та била головою об асфальт.

Ще одна із дівчат згодом вдарила ногою у спину учасницю конфлікту, яка сиділа на асфальті. Після цього вона кричали іншим: "Це один на один". "Я її просто відштовхнула, вона третя полізла".

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Завершується відео тим, що до дівчини, якій найбільше дісталося у ході бійки, підповзає інша. Спочатку вони про щось спілкуються, а потім встають з асфальту та йдуть.

Бійка у Дніпровському районі

Ввечері 21 червня біля парку Перемоги у Дніпровському районі Києва невідомі чоловіки силою витягли хлопця маршрутного таксі, побили та пограбували.

Юнак залишився без паспорта, ідентифікаційного коду, гаманця з грошима та банківськими картками. Крім цього, у нього забрали також й мобільний телефон.