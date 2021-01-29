У Києві тривають перевірки "пансіонатів" для пенсіонерів, поліція порушила 9 кримінальних справ
Через виявлені порушення у будинках для людей похилого віку в Києві правоохоронці розслідують вже 9 проваджень. Перевірками приватних закладів займаються працівники ДСНС, поліції та КМДА.
Джерело: пресслужба КМДА
За словами мера Києва Віталія Кличка, комунальні будинки для пенсіонерів та соціальні установи міста перевіряють постійно.
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Міська влада на діяльність не впливає
Як стверджує міський голова, станом на сьогодні у Києві виявили 33 приватних установ, де перебувають літні люди. Через порушення, які там знайшли, вже порушили 9 кримінальних справ.
Втім, за словами політика, представники міської влади ніяк не можуть регулювати діяльність установ, тому що ніяких законодавчих актів для цього не передбачено.
Я переконаний, що контроль за якістю послуг людям похилого віку у приватних установах повинен бути у місцевої влади. Від цього залежить безпека людей і їх життя. Київ підтримує розвиток приватного сектору, але виключно, якщо він працює у правовому полі. Тому органи місцевого самоврядування, ДСНС та правоохоронні органи повинні мати право здійснювати контроль та нагляд за діяльністю приватних закладів для літніх людей,
– наголосив Кличко.
Крім того, мер закликав Верховну Раду якомога скоріше надати місцевим владам повноваження контролювати "пансіонати" для літніх людей.
До такої реакції Києва до проблеми призвела жахлива трагедія – пожежа у будинку престарілих у Харкові.
- Загоряння у закладі сталося 21 січня. В будівлі перебували 33 людини.
- 16 осіб загинули, ще 11 – постраждали.
- Слідчі стверджують, що до займання могло призвести необережне поводження з електрообігрівачами.
- Як з'ясували правоохоронці, заклад працював незаконно. Його власнику, орендарю будинку, а також його дружині та адміністратору установи повідомили про підозру у вчиненні злочину.
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