Через виявлені порушення у будинках для людей похилого віку в Києві правоохоронці розслідують вже 9 проваджень. Перевірками приватних закладів займаються працівники ДСНС, поліції та КМДА.

Джерело: пресслужба КМДА

За словами мера Києва Віталія Кличка, комунальні будинки для пенсіонерів та соціальні установи міста перевіряють постійно.

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Втім, після трагедії у Харкові чиновники вирішили перевірити приватні заклади. Для цього створили спеціальні міжвідомчі робочі групи.

Міська влада на діяльність не впливає

Як стверджує міський голова, станом на сьогодні у Києві виявили 33 приватних установ, де перебувають літні люди. Через порушення, які там знайшли, вже порушили 9 кримінальних справ.

Втім, за словами політика, представники міської влади ніяк не можуть регулювати діяльність установ, тому що ніяких законодавчих актів для цього не передбачено.

Я переконаний, що контроль за якістю послуг людям похилого віку у приватних установах повинен бути у місцевої влади. Від цього залежить безпека людей і їх життя. Київ підтримує розвиток приватного сектору, але виключно, якщо він працює у правовому полі. Тому органи місцевого самоврядування, ДСНС та правоохоронні органи повинні мати право здійснювати контроль та нагляд за діяльністю приватних закладів для літніх людей,

– наголосив Кличко.

Крім того, мер закликав Верховну Раду якомога скоріше надати місцевим владам повноваження контролювати "пансіонати" для літніх людей.

До такої реакції Києва до проблеми призвела жахлива трагедія – пожежа у будинку престарілих у Харкові.