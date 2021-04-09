У Києві за минулу добу зафіксували 1 864 нових випадків коронавірусу. Оприлюднили статистику станом на 9 квітня.

Це лише на 22 випадки менше, ніж за 8 квітня. Спаду захворюваності не спостерігається.

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Загалом у столиці підтверджено 174 267 випадків COVID-19.

Скільки людей померло

За минулу добу від коронавірусної хвороби, на жаль, померло 48 людей. Загалом за час епідемії у Києві – 3 797 людей.

Скільки одужало

Подолали коронавірус за минулу добу 688 осіб. Від початку епідемії – 110 137 людей.

Ці дані оприлюднили в РНБО.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у столиці було проведено 1 850 щеплень за добу.

Київська область

У Київській області зафіксовано 104 452 випадки COVID-19 (1 265 нових випадків за добу).

Від початку епідемії одужали 82 439 людей (717 за добу), померли 1 847 людей (41 за добу).

В лікарнях вже немає місць

В київських медичних закладах, де лікують від коронавірусу, вже фактично немає місць. В деяких лікарнях облаштовують додаткові ліжка, а влада шукає вільні місця в інших медичних установах – в пологових будинках, дитячих лікарнях тощо.

Реакція влади

Віталій Кличко обурений ставленням киян до карантинних обмежень "потрібно показувати, як з лікарень вивозять трупи", сказав мер.

Він також не виключає, що суворий локдаун, який діє нині, буде продовжено до 10 травня – ситуація з коронавірусом не покращується, а медична система на межі.