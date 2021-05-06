Станом на 1 травня (це фактично статистика за 30 квітня) було зафіксовано 671 випадок за добу. Загалом на COVID-19 у столиці вже захворіло 197 357 людей.

До теми COVID-19 в Україні: 6 тисяч інфікованих за добу, понад 2 мільйони загалом

Скільки померло

За минулу добу, на жаль, у Києві від COVID-19 померли 23 людини. Загалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 4 720 людей.

Скільки одужало

За даними РНБО за минулу добу одужали 704 пацієнти. Загалом – 125 315.

Віталій Кличко наводить детальну статистику.

Київщина

На Київщині за добу виявлено 126 випадків – від початку епідемії зафіксовано 119 614 випадків захворювання.

Від початку епідемії одужали від коронавірусу 101 647 осіб (за добу 805), на жаль померла 21 людина за добу – загалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 2 428 людей.

Щеплення

За інформацією, яку надає Максим Степанов у Києві за минулу добу всього 5 608 щеплень. Загалом – 87 273. В Київській області було провакциновано 1 886 людей за добу (загалом 46 389).

В Україні

Також міністр охорони здоров'я наводить загальну статистику в Україні за добу. Виявили 6 038 інфікованих людей, серед них – 271 дитина та 113 медпрацівників.

Якщо порівнювати дані за попередній останній робочий день – станом на 1 травня в Україні було зафіксовано на 2 з половиною тисячі випадків більше.