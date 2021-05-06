Коронавірус у Києві: скільки людей захворіли за добу, статистика щеплень

6 травня 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

У Києві за минулу добу, станом на 6 квітня, виявили 622 нових випадки коронавірусу. Це дещо менше, ніж було зафіксовано за попередній робочий день. Втім, столиця лишається на першому місці за кількістю нових інфікованих людей.

Станом на 1 травня (це фактично статистика за 30 квітня) було зафіксовано 671 випадок за добу. Загалом на COVID-19 у столиці вже захворіло 197 357 людей.

До теми COVID-19 в Україні: 6 тисяч інфікованих за добу, понад 2 мільйони загалом

Скільки померло

За минулу добу, на жаль, у Києві від COVID-19 померли 23 людини. Загалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 4 720 людей.

Скільки одужало

За даними РНБО за минулу добу одужали 704 пацієнти. Загалом – 125 315.

Віталій Кличко наводить детальну статистику.

Київщина

На Київщині за добу виявлено 126 випадків – від початку епідемії зафіксовано 119 614 випадків захворювання.

Від початку епідемії одужали від коронавірусу 101 647 осіб (за добу 805), на жаль померла 21 людина за добузагалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 2 428 людей.

Щеплення

За інформацією, яку надає Максим Степанов у Києві за минулу добу всього 5 608 щеплень. Загалом – 87 273. В Київській області було провакциновано 1 886 людей за добу (загалом 46 389).

В Україні

Також міністр охорони здоров'я наводить загальну статистику в Україні за добу. Виявили 6 038 інфікованих людей, серед них – 271 дитина та 113 медпрацівників.

Якщо порівнювати дані за попередній останній робочий день – станом на 1 травня в Україні було зафіксовано на 2 з половиною тисячі випадків більше.

Автор: Ярослав Голобородько