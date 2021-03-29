Коронавірус у Києві: актуальна статистика за минулу добу
У Києві 29 березня оприлюднили актуальну статистику захворювань на коронавірус за минулу добу. Кількість нових хворих збільшується.
Джерело:24 канал
Віталій Кличко повідомив про 402 нових підтверджених випадків – це на 28 людей більше ніж за попередню добу. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 159 769 осіб.
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Актуальна статистика за добу у Києві
- 228 жінок віком від 19 до 89 років
- 154 чоловіки віком від 18 до 96 років
- 10 дівчаток від 11 місяців до 17 років
- 10 хлопчиків від 3 до 17 років
Найбільше випадків захворювання виявили в районах:
- Дніпровському – 181
- Дарницькому – 62
- Оболонському – 55
На жаль 25 людей померли (загалом 3 334 людей).
Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА
Скільки людей госпіталізовано
- 45 госпіталізованих пацієнтів
- 441 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями
Вакцинація та одужання
За минулу добу 217 людей подолали коронавірус (загалом 105 118).
За даними Національної служби здоров’я України у Києві станом на 28 березня були проведено 18 115 вакцинацій.
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