Коронавірус у Києві: актуальна статистика за минулу добу

Джерело:24 канал
У Києві 29 березня оприлюднили актуальну статистику захворювань на коронавірус за минулу добу. Кількість нових хворих збільшується.
Віталій Кличко повідомив про 402 нових підтверджених випадків – це на 28 людей більше ніж за попередню добу. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 159 769 осіб.
До теми про ковід За останню добу у 4 областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу
Найбільше випадків захворювання виявили в районах:
На жаль 25 людей померли (загалом 3 334 людей).
Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА
За минулу добу 217 людей подолали коронавірус (загалом 105 118).
За даними Національної служби здоров’я України у Києві станом на 28 березня були проведено 18 115 вакцинацій.