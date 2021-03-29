Коронавірус у Києві: актуальна статистика за минулу добу

У Києві 29 березня оприлюднили актуальну статистику захворювань на коронавірус за минулу добу. Кількість нових хворих збільшується.

Віталій Кличко повідомив про 402 нових підтверджених випадків – це на 28 людей більше ніж за попередню добу. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 159 769 осіб.

До теми про ковід За останню добу у 4 областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу

Актуальна статистика за добу у Києві

228 жінок віком від 19 до 89 років

154 чоловіки віком від 18 до 96 років

10 дівчаток від 11 місяців до 17 років

10 хлопчиків від 3 до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили в районах:

Дніпровському – 181

Дарницькому – 62

Оболонському – 55

На жаль 25 людей померли (загалом 3 334 людей).

Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА

Скільки людей госпіталізовано

45 госпіталізованих пацієнтів

441 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Вакцинація та одужання

За минулу добу 217 людей подолали коронавірус (загалом 105 118).

За даними Національної служби здоров’я України у Києві станом на 28 березня були проведено 18 115 вакцинацій.