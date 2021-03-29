Коронавірус у Києві: актуальна статистика за минулу добу

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Джерело:

24 канал

У Києві 29 березня оприлюднили актуальну статистику захворювань на коронавірус за минулу добу. Кількість нових хворих збільшується.

Віталій Кличко повідомив про 402 нових підтверджених випадків – це на 28 людей більше ніж за попередню добу. Загальна цифра захворювань на COVID-19 у столиці становить вже 159 769 осіб.

До теми про ковід За останню добу у 4 областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу

Актуальна статистика за добу у Києві

  • 228 жінок віком від 19 до 89 років
  • 154 чоловіки віком від 18 до 96 років
  • 10 дівчаток від 11 місяців до 17 років
  • 10 хлопчиків від 3 до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили в районах:

  • Дніпровському – 181
  • Дарницькому – 62
  • Оболонському – 55

На жаль 25 людей померли (загалом 3 334 людей).

Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА

Скільки людей госпіталізовано

  • 45 госпіталізованих пацієнтів
  • 441 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Вакцинація та одужання

За минулу добу 217 людей подолали коронавірус (загалом 105 118).

За даними Національної служби здоров’я України у Києві станом на 28 березня були проведено 18 115 вакцинацій.