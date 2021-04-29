У Києві за добу станом на 29 квітня виявили 940 нових випадків коронавірусу. Це трохи менше, ніж у попередній період. Водночас кількість щеплень від COVID-19 значно збільшилась.

Станом на 28 квітня нарахували 1070 випадків за добу. Загалом за період пандемії у столиці було зафіксовано 194 630 випадків. Померло 4 567 людей – за минулу добу, на жаль, 30 пацієнтів не змогли подолати хворобу.

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Скільки одужало

За даними РНБО за минулу добу одужали 784 людини. Загалом – 122 831.

Київщина

На Київщині за добу виявлено 341 випадок – від початку епідемії зафіксовано 118 138 випадків захворювання.

Від початку епідемії одужали від коронавірусу 98 278 осіб (за добу 1 457), на жаль померли 2 342 людини (за добу 26).

Щеплення

За інформацією, яку надає Максим Степанов за добу у Києві було зроблено 7 736 щеплень, в області – 5 685. У порівнянні з попереднім періодом кількість значно збільшилась – станом на 28 квітня зробили 1 876 щеплень у Києві та 820 в області.

Як в Україні

Загалом в нашій державі було зафіксовано 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Серед них 518 дітей та 259 медпрацівників.

Київ виходить з червоної зони

Віталій Кличко повідомив, що столиця готова вийти з червоної зони карантину. Вже з 1 травня Київ перебуватиме у жовтій зоні. Нагадуємо які обмеження діятимуть.

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури дозволена, але із заповненістю залів до половини;

можна проводити офіційні спортивні заходи з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу