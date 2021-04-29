Коронавірус у Києві: за добу значно зросла кількість щеплень

Джерело:24 канал
У Києві за добу станом на 29 квітня виявили 940 нових випадків коронавірусу. Це трохи менше, ніж у попередній період. Водночас кількість щеплень від COVID-19 значно збільшилась.
Станом на 28 квітня нарахували 1070 випадків за добу. Загалом за період пандемії у столиці було зафіксовано 194 630 випадків. Померло 4 567 людей – за минулу добу, на жаль, 30 пацієнтів не змогли подолати хворобу.
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За даними РНБО за минулу добу одужали 784 людини. Загалом – 122 831.
На Київщині за добу виявлено 341 випадок – від початку епідемії зафіксовано 118 138 випадків захворювання.Від початку епідемії одужали від коронавірусу 98 278 осіб (за добу 1 457), на жаль померли 2 342 людини (за добу 26).
За інформацією, яку надає Максим Степанов за добу у Києві було зроблено 7 736 щеплень, в області – 5 685. У порівнянні з попереднім періодом кількість значно збільшилась – станом на 28 квітня зробили 1 876 щеплень у Києві та 820 в області.
Загалом в нашій державі було зафіксовано 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Серед них 518 дітей та 259 медпрацівників.
Віталій Кличко повідомив, що столиця готова вийти з червоної зони карантину. Вже з 1 травня Київ перебуватиме у жовтій зоні. Нагадуємо які обмеження діятимуть.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу