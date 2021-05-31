Коронавірус у Києві: кількість нових хворих зменшується

У Києві за минулу добу виявили 63 нових випадки коронавірусу. Ця інформація опублікована 31 травня. Якщо порівнювати показник з попереднім понеділком, то кількість зменшилась удвічі.

Загалом у Києві від початку пандемії було виявлено 206 437 випадків. Столиця зберігає перше місце за кількістю інфікованих в Україні.

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Скільки померло

За минулу добу, на жаль, у Києві від COVID-19 померли 9 людей. Загалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 5 092 людини.

Скільки одужало

За даними РНБО за минулу добу одужали 650 пацієнтів. Загалом – 166 688.

Деталі

Віталій Кличко опублікував детальну статистику.

Київщина

На Київщині за добу виявлено 58 випадків – від початку епідемії зафіксовано 125 176 випадків захворювання.

Від початку епідемії одужали від коронавірусу 119 126 осіб (за добу 212).

За останню добу ніхто не помер. Загалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 2 683 людини.