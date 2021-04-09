Потрібно показувати, як з лікарень вивозять трупи, – Кличко обурений ставленням киян до COVID-19

Кількість хворих на COVID-19 в Україні зростає загалом, і столиця – не виняток. Міський голова Києва Віталій Кличко висловився щодо ймовірного подовження локдауну й запровадження комендантської години.

За словами Кличка, цими темами не слід спекулювати. У своїх рішеннях влада керуватиметься тільки цифрами.

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Комендантська година в Києві

Мер Києва наголосив, що "комендантську годину може ввести своїм рішенням Верховна Рада". До повноважень міської влади такі рішення не належать.

Зараз багато спекуляцій щодо комендантської години, щодо подовження локдауну. Ми будемо виходити тільки з цифр. Але цифри дуже неоптимістичні,

– наголосив Кличко.

Він нагадав, що у Києві протягом дня виявлено "2 тисячі нових хворих, 48 людей загинули". Залишається тільки сподіватися, що таких цифр не буде вже наступного тижня. У іншому випадку:

"Якщо цифри збільшаться, то ми можемо говорити про подовження локдауну. І ми не виключаємо, що будуть жорсткіші обмеження".

Продовження локдауну

За словами міського голови, наразі невідомо, чи будуть подовжувати суворий карантин.

Я не хочу на цю тему спекулювати. Ми не можемо сказати. Ми запровадили локдаун у понеділок і, сподіваюсь, через тиждень будемо мати позитивну динаміку щодо зниження захворюваності,

– сказав Віталій Кличко.

Однак і зауважив, що кияни легковажно ставляться до коронавірусу, не надягають маски, та й поводять себе так, наче локдауну не існує. І чомусь дуже багато людей є, які висловлюють невдоволення карантином. До прикладу:

У 2020 метро не працювало, Київ видав 400 тисяч спецперепусток для транспорту, але люди не скаржилися.

У 2021 перепусток видали 500 тисяч, але люди незадоволені.

І це при тому, що смертей від коронавірусу зараз набагато більше.

Потрібно показувати, як люди задихаються, потрібно показувати, як батьки ховають дітей, потрібно показувати жахливі кадри, як з лікарень вивозять трупи. Це – сувора реальність. І я хотів би, щоб кожен це розумів,

– підсумував Кличко.

Раніше цього ж дня Кличко не виключив продовження локдауну у Києві до 10 травня