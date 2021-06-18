Загалом у столиці підтверджено 211 895 випадків COVID-19. Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

До теми Коронавірус в Україні: за добу виявили 967 хворих

Від початку епідемії у Києві:

одужали 202 267 людей (244 за добу)

померли 5 168 людей (троє за добу)

Київщина

У Київській області зафіксовано 126 943 випадки COVID-19 (54 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 122 558 людей (144 за добу)

померли 2 733 людини (троє за добу)

В Україні зафіксували рекорд щеплених проти COVID-19 за добу

17 червня, в Україні 81 713 людини щеплено проти коронавірусної інфекції COVID-19. У МОЗ України повідомили, що одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані – 23 743 людини.

Протягом доби працювали 618 мобільних бригад і 964 пункти щеплення.

Станом на 17 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 707 599 людей.