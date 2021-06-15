За останню добу у Києві виявлено 243 нових випадків COVID-19. Приблизно така кількість інфікованих була й минулого тижня – щодня понад 200 хворих.

До теми Коронавірус в Україні: за добу виявили тисячу нових хворих

Статистика

Загалом у столиці від початку пандемії було зафіксовано 209 125 випадків коронавірусу. Не змогли подолати хворобу 5 131 людина – за минулу добу, на жаль, померли 4 пацієнти.

Згідно з даними РНБО, наповненість лікарень у столиці, де приймають хворих на COVID-19, наразі становить 6%.

Вакцинація

Загалом від початку вакцинації у Києві щепили вже 186 385 людей – понад 10 тисяч за минулі вихідні.

Нагадаємо, що через свята, на наступних вихідних (19 – 20 червня) Центр вакцинації у МВЦ не працюватиме. Втім, аби не знижувати темпи влада вирішила, що Центр працюватиме у четвер й п’ятницю – 17 та 18 червня.

Тим, хто хотів отримати щеплення на вихідних, пропонуватимуть завчасно зарезервовані дати та місця для вакцинації.