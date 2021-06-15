Коронавірус у Києві: статистика показує стабільну ситуацію

У Києві ситуація з коронавірусом не погіршується. Про це свідчать дані статистики, яку оприлюднив апарат РНБО 15 червня.
За останню добу у Києві виявлено 243 нових випадків COVID-19. Приблизно така кількість інфікованих була й минулого тижня – щодня понад 200 хворих.
До теми Коронавірус в Україні: за добу виявили тисячу нових хворих
Статистика
Загалом у столиці від початку пандемії було зафіксовано 209 125 випадків коронавірусу. Не змогли подолати хворобу 5 131 людина – за минулу добу, на жаль, померли 4 пацієнти.
Згідно з даними РНБО, наповненість лікарень у столиці, де приймають хворих на COVID-19, наразі становить 6%.
Вакцинація
Загалом від початку вакцинації у Києві щепили вже 186 385 людей – понад 10 тисяч за минулі вихідні.
Нагадаємо, що через свята, на наступних вихідних (19 – 20 червня) Центр вакцинації у МВЦ не працюватиме. Втім, аби не знижувати темпи влада вирішила, що Центр працюватиме у четвер й п’ятницю – 17 та 18 червня.Тим, хто хотів отримати щеплення на вихідних, пропонуватимуть завчасно зарезервовані дати та місця для вакцинації.
- Для зручності стан живої черги біля МВЦ транслюватимуть наживо на сторінці helsi.me у фейсбуці. В такий спосіб, як стверджують посадовці, люди зможуть спостерігати за просуванням черги та планувати свій час для відвідування центру.
- Початок реєстрації на вакцинацію 17 та 18 червня почнеться вранці 15 червня. Записатися можна на сторінці сервісу Helsi.me.