Подробиці про інцидент розповів у фейсбуці депутат Дмитро Білоцерковець. Натомість активістка Ірина Федорів опублікувала кадри того, що відбувалося.

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Що сталося у селищній раді

Білоцерковець повідомив, що депутат від партії "Нові обличчя" Олександр Хвостенко вдарив його колегу з "УДАРу" Олену Сокотюк по голові. Її довелося госпіталізувати.

Все це трапилося після закриття сесійного засідання. Хвостенко та його однопартійці тиснули на місцевого мешканця Юрія Устіновського. Мовляв, він ставив їм "незручні" питання.

Сокотюк вирішила зняти це на відео й попередила депутатів про те, що фіксує їхні протиправні дії. Тоді Хвостенко вибив у неї з рук смартфон, а потім вдарив жінку.

Хвостенко повинен нести і юридичну, і політичну відповідальність за свій вчинок,

– наголосив Білоцерковець.

Він додав, що "УДАР" вимагає, аби поліція провела ретельне розслідування, а керівництво партії "Нові обличчя" відреагувало на недостойні дії депутата.

Кадри того, що відбувалося у селищній раді після завершення засідання, показала місцева активістка Ірина Федорів. Відповідне відео вона опублікувала у мережі.

"Розуміючи, що Сокотюк може зняти на відео, як вони б'ють активіста, Хвостенко вибив у неї з рук телефон і вдарив по голові", – пояснила жінка.

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