Правоохоронці перевірили 490 закладів господарської діяльності у Києві. Майже у третині з них вони виявили порушення карантинних обмежень червоної зони.

Поліцейські перевірили, зокрема, розважальні заклади, кафе, ресторани й ТРЦ. Водночас вони посилено патрулюють вулиці, сквери та інші місця відпочинку.

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На посадових осіб 173 закладів, у яких виявили порушення, вже склали адміністративні протоколи. Їм загрожує штраф – від 34 до 170 тисяч гривень.

Начальник поліції Києва звернувся до керівників розважальних закладів, які вдаються до хитрощів й, попри заборону, організовують закриті вечірки.

Усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців. Своїми протиправними діями ви наражаєте на небезпеку не лише себе, персонал, але й своїх клієнтів,

– наголосив він.

Андрій Крищенко також підкреслив, що за такі незаконні дії в умовах карантинних обмежень передбачена кримінальна відповідальність.

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