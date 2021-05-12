Зробити вдалий знімок можна будь-де, але для атмосферних та по-справжньому крутих фотосесій зазвичай потрібно підшукувати відповідні локації. Деякі місця Києва є загальновідомими серед тусовки користувачів соцмереж та фотографів, тому вже всім "приїлися".

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Тому ті, хто полюбляє фотографуватись, постійно перебувають у пошуку нових для цього місць.

Де у Києві можна зробити найбільш вдалі фотографії

Професійні фотографи визначають, що у столиці є дуже багато локацій, де можна зробити фотосет на будь-яку тематику. Окрім фотостудій Києва, для фотографування можна можна обрати місця з різними фонами – як природними, так і архітектурними.

Парк ВДНГ

Величезне місце з чималою кількістю будівель радянської архітектури. Окрім застарілих та атмосферних урбаністичних фонів тут можна побачити також і круту природу – яблуневий сад, затишні алеї та галявини.



Парк ВДНГ у Києві – улюблене для багатьох місце для фотосесій / Фото Kyivmaps

Голосіївський парк

Величезна ділянка лісу майже посеред міста може порадувати шукачів вдалих знімків не тільки красивою природою. Знімки з лісових галявин на фоні численних багатоповерхівок можуть бути дуже атмосферними.



Голосіївський парк / Фото rentmeua.com

Костьол Святого Миколая

Побудована у готичному стилі у 1909 році будівля суттєво відрізняється від загальної архітектури Києва. Тому щодня поруч з костьолом фотографуються тисячі людей. Зробити вдалу фотографію тут досить просто, оскільки частина споруди майже завжди перебуває в тіні. Завдяки цьому вдень майже постійно є шикарне освітлення для крутих знимків.



Костьол Святого Миколая / Фото Myukraine

Двір бізнес-центру "Торонто-Київ"

Завдяки архітектурі розміщеного у центрі столиці БЦ "Торонто-Київ", двір будівлі є дуже затишним. Крім того, з нього відкривається шалений за своєю красою вид на костьол.



Двір БЦ "Торонто-Київ" / Фото akustik.ua

Поштова площа та річковий вокзал

Після проведення масштабної реконструкції це місце на Подолі вподобали тисячі жителів та гостей Києва. Любителі фотографуватись зазвичай приїжджають сюди ближче до вечора. У сонячну погоду на заході можна зробити дуже вдалий кадр.



Поштова площа у Києві / Фото Главком

Маріїнський парк

Історичне місце з видом на Верховну Раду та Маріїнський палац може порадувати всіх полювальників на фото надзвичайно атмосферним видом. Найкращі фотографії, як кажуть фотографи, виходять восени та взимку.



Маріїнський парк у Києві / Фото zagranitsa​

Андріївський узвіз, Воздвиженка та Пейзажна алея

Вулиці Подолу є вкрай затишними та красивими як для прогулянок, так і для фотографій. Особливим місцем для фото є Андріївський узвіз та його двори. Дуже вдалими виходять кадри з унікальною архитектурою житлового кварталу Воздвиженка та Пейзажної алеї.



Андріївський узвіз / Фото vlasne.ua

Хрещатик та вулички поруч із ним

Головна вулиця Києва завжди притягувала як туристів, так і поціновувачів місцевої атмосфери. На Хрещатику можна сфотографуватись на фоні гігантських будівель радянської архітектури, а поруч із ним – біля Київського Пасажу – насолодитися затишною атмосферою тихого центру.



Вечірній Хрещатик / Фото stroyobzor.ua