Київський зоопарк заманює відвідувачів знижками: на час локдауну поступились у вартості квитка
Зоопарк у Києві знизив ціну квитків на період локдауну – вона становить 50 гривень. Це половина суми від звичайної ціни для входу. В КМДА запевняють, що відвідування зоопарку взимку під час локдауну – чудова можливість прогулятися на свіжому повітрі.
До того ж це абсолютно безпечно, переконують в Адміністрації. Звісно будуть й обмеження – доступ до зимових приміщень з екзотичними теплолюбними тваринами буде неможливий.
Читайте також Захворюваність на COVID-19 у Києві росте: Рубан каже, що все згідно з прогнозом
На кого можна подивитись в Київському зоопарку
Через скло можна поспостерігати за сім’єю мавпочок-сіамангів, купанням пеліканів, порханнями червоних і чорних ібісів у зимовому саду.
Також на відкритому просторі у вольєрах бродять:
- олені,
- коні Пржевальського,
- зубри,
- бізони,
- дикі кабани,
- вовки,
- пухнасті рисі,
- тигри,
- леви.
Окрім того, зоопарк став місцем комфортної зимівлі й для диких водоплавних птахів: зграй перелітних качок, гусей та лебедів.
Тварини київського зоопарку: дивіться фото
Зоопарк працює щодня із 09:00 до 16:00.
Для дітей до 5 років – вхід безкоштовний.
Поділитися новиною