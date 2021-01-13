Зоопарк у Києві знизив ціну квитків на період локдауну – вона становить 50 гривень. Це половина суми від звичайної ціни для входу. В КМДА запевняють, що відвідування зоопарку взимку під час локдауну – чудова можливість прогулятися на свіжому повітрі.

До того ж це абсолютно безпечно, переконують в Адміністрації. Звісно будуть й обмеження – доступ до зимових приміщень з екзотичними теплолюбними тваринами буде неможливий.

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На кого можна подивитись в Київському зоопарку

Через скло можна поспостерігати за сім’єю мавпочок-сіамангів, купанням пеліканів, порханнями червоних і чорних ібісів у зимовому саду.

Також на відкритому просторі у вольєрах бродять:

олені,

коні Пржевальського,

зубри,

бізони,

дикі кабани,

вовки,

пухнасті рисі,

тигри,

леви.

Окрім того, зоопарк став місцем комфортної зимівлі й для диких водоплавних птахів: зграй перелітних качок, гусей та лебедів.

Тварини київського зоопарку: дивіться фото

Зоопарк працює щодня із 09:00 до 16:00.

Для дітей до 5 років – вхід безкоштовний.