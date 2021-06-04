Сайт 24 каналу підготував список улюблених місць для пікніка. Там можна добре відпочити, але не забувайте про те, що вірус ще не перемогли остаточно – варто дотримуватись карантинних обмежень.
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Феофанія
Одне з найкращих місць для відпочинку у Києві. Тут гарні озера, зелені галявини, на яких можна довго "валятися" та їсти тости та інші смаколики. У парку здають в оренду столики, мангали, продають дрова й вугілля. Також є дитячий майданчик, так що малюки зможуть відірватися від телефонів і планшетів.
Парк "Феофанія" / Фото wikimedia
- Адреса: вулиця Академіка Лебедєва, 32.
- Як дістатися: від станції метро "Виставковий центр" на маршрутці № 548.
Голосіївський парк
Це найбільший у Європі лісовий масив, який розташований у межах міста – й справді це не парк, а справжній ліс. Там є безліч чудових галявин й озер де можна забути про міські турботи.
Для любителів шашликів у парку здають в оренду альтанки, мангали й продають дрова. Розваг тут теж вистачає. Можна покататися на велосипеді, поплавати на човні, катамарані та просто вдосталь надихатися.
У Голосіївському парку є кілька вікових дубів, в озерах повно качок, а по суші бігають задоволені білки.
Голосіївський ліс / Фото wikimedia
- Адреса: вулиця Генерала Родимцева, 6а.
- Як дістатися: від метро "Голосіївська" тролейбусами №11, 12, 43 або автобусами №416, 444, 507.
ВДНГ
Ще одне улюблене місце киян для пікніків. Тут є де погуляти й покататися на велосипедах. Можна орендувати альтанку, мангал і посмажити кращий шашлик в житті.
Крім того, на ВДНГ можна пограти у бадмінтон, м'яч або фрисбі.
ВДНГ / Фото wikimedia
- Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1.
- Як дістатися: на метро до станції "Виставковий центр".
Виноградар
У лісопарку Виноградар можна влаштовувати пікніки й готувати шашлики. Це круте місце для сімейного відпочинку. Є альтанки, мангали, мотузковий парк та дитячі майданчики.
Парк "Винаградар" / Фото wikimedia
- Адреса: перехрестя вулиці Гонгадзе і вулиці Косенко.
- Як дістатися: від метро "Нивки" на тролейбусах № 24, 25 і 26 або на маршрутках № 26 або № 437 доїхати до перетину вулиці Косенко, проспектів Гонгадзе і Свободи.
Ботанічний сад імені Гришко
Ботсад на Печерську – особливо затишний. Розводити вогонь, тут, звичайно, не можна, але їсти свої сендвічі, милуючись бузком і видом на Лівий берег, це – будь ласка.
Парк імені Гришка / Фото ZeFt.in.ua
- Адреса: Тімірязєвська, 1.
- Як дістатися: Від метро "Печерська" автобусом № 62 або тролейбусом №14.