Сайт 24 каналу підготував список улюблених місць для пікніка. Там можна добре відпочити, але не забувайте про те, що вірус ще не перемогли остаточно – варто дотримуватись карантинних обмежень.

Також цікаво Найкращі місця для фото у Києві: куди краще піти для вдалих фотосесій

Феофанія

Одне з найкращих місць для відпочинку у Києві. Тут гарні озера, зелені галявини, на яких можна довго "валятися" та їсти тости та інші смаколики. У парку здають в оренду столики, мангали, продають дрова й вугілля. Також є дитячий майданчик, так що малюки зможуть відірватися від телефонів і планшетів.

Парк "Феофанія" / Фото wikimedia

Адреса: вулиця Академіка Лебедєва, 32.

вулиця Академіка Лебедєва, 32. Як дістатися: від станції метро "Виставковий центр" на маршрутці № 548.

Голосіївський парк

Це найбільший у Європі лісовий масив, який розташований у межах міста – й справді це не парк, а справжній ліс. Там є безліч чудових галявин й озер де можна забути про міські турботи.

Для любителів шашликів у парку здають в оренду альтанки, мангали й продають дрова. Розваг тут теж вистачає. Можна покататися на велосипеді, поплавати на човні, катамарані та просто вдосталь надихатися.

У Голосіївському парку є кілька вікових дубів, в озерах повно качок, а по суші бігають задоволені білки.

Голосіївський ліс / Фото wikimedia

Адреса: вулиця Генерала Родимцева, 6а.

вулиця Генерала Родимцева, 6а. Як дістатися: від метро "Голосіївська" тролейбусами №11, 12, 43 або автобусами №416, 444, 507.

Не забувайте, що у лісі є й інші, не такі приємні, мешканці – кліщі, які переносять погані хвороби. Тому не варто ходити у траві й залазити у кущики – саме там й чекають ці підступні жуки.

ВДНГ

Ще одне улюблене місце киян для пікніків. Тут є де погуляти й покататися на велосипедах. Можна орендувати альтанку, мангал і посмажити кращий шашлик в житті.

Крім того, на ВДНГ можна пограти у бадмінтон, м'яч або фрисбі.

ВДНГ / Фото wikimedia

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1.

проспект Академіка Глушкова, 1. Як дістатися: на метро до станції "Виставковий центр".

Виноградар

У лісопарку Виноградар можна влаштовувати пікніки й готувати шашлики. Це круте місце для сімейного відпочинку. Є альтанки, мангали, мотузковий парк та дитячі майданчики.

Парк "Винаградар" / Фото wikimedia

Адреса: перехрестя вулиці Гонгадзе і вулиці Косенко.

перехрестя вулиці Гонгадзе і вулиці Косенко. Як дістатися: від метро "Нивки" на тролейбусах № 24, 25 і 26 або на маршрутках № 26 або № 437 доїхати до перетину вулиці Косенко, проспектів Гонгадзе і Свободи.

Ботанічний сад імені Гришко

Ботсад на Печерську – особливо затишний. Розводити вогонь, тут, звичайно, не можна, але їсти свої сендвічі, милуючись бузком і видом на Лівий берег, це – будь ласка.

Парк імені Гришка / Фото ZeFt.in.ua