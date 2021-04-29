Куди піти у Києві на травневі свята та Великдень: список небанальних місць

У Києві на травневі свята та Великдень можна сходити до церкви або прогулятися відомим туристичними маршрутами. Втім, є чимало незвичних та цікавих місць або заходів, які можна відвідати. Ми зібрали їх у список.

Можна прогулятися у столичних парках або відвідати музеї. Втім, є й інші варіанти дозвілля. Сайт 24 каналу підібрав місця для відпочинку на будь-який смак.

До теми Де погуляти в Києві: місця столиці, які треба відвідати

Для романтики

Можна прогулятися Дніпром й побачити столицю з іншого боку. Це чудова можливість доторкнутись до історії нашого славетного міста і прекрасно провести час на борту теплохода й подихати свіжим повітрям.

З 1 по 30 травня 2021 року Пароплавна компанія "Гідропарк" відкриває маршрут "Панорама Києва".

Ціна квитків від 75 до 200 гривень.

Місце: Причал – метро "Дніпро".

Сайт

Для родини

А ви були у Київському зоопарку? Хто там є: горила, лісовий кіт, жираф, гієна, слоненя, лев, чорний гриф, рожевий фламінго, жаба-помідор, пітони, ігуана, черепахи та багато інших мешканців.

Ціна квитків від 50 до 100 гривень.

Адреса: проспект Перемоги, 32

Сайт

Для чоловіків

В суботу, 1 травня на НСК "Олімпійський" в присутності глядачів відбудеться матч 24-го туру УПЛ "Шахтар" – "Дніпро – 1".

Початок о 17:00.

Для дітей

Якщо ваші діти хочуть більше дізнатися про Сонце, Землю і Місяць або перевірити свої знання — в Київському планетарії запрошують взяти участь в космічній вікторині.

Як виникли місячні кратери?

Чому Місяць світиться?

Де Сонце черпає енергію?

У цій грі кожен стане переможцем, адже всі дізнаються і побачать багато нового, обіцяють організатори.

Ціна: 200 – 250 гривень.

Початок: 3 травня о 10:00.

Сайт

Цікаво Де у Києві можна орендувати самокати та велосипеди: сервіси та ціни

Для екстремалів – "Київська Сахара"

Це маленька пустеля у мегаполісі. Розташовується вона на Позняках. Безлюдна, пустельна місцевість в одному з найбільш шумних і багатолюдних міст Європи. Пустеля має навіть свої оазиси. Схожа на справжню пустелю, але це тільки на перший погляд. Насправді поблизу – багатоповерхові будинки, є кілька кар'єрних озер, а з деяких точок можна побачити цивілізацію.



Київська "Сахара" / Фото Vlasne.ua

Адреса: метро "Позняки".

Для шанувальників історії – Косий капонір

Це фортеця, що входила в комплекс Госпітального укріплення в самому центрі Києва. Форт ніколи не використовували для військових потреб. Пізніше кріпосні приміщення переобладнали під в'язницю строгого режиму для політичних злочинців.

Кожен житель Печерська знав дні і час, коли з Косого капоніра виїжджала чорна карета, в якій смертників везли на страту.

На території фортеці можна прогулятися і помилуватися видами Печерська, а в стінах форту функціонує музей "Київська фортеця".

Поїсти

У столиці є безліч кафе та ресторанів, які можна дуже легко знайти. Однак є один, що розташовується під землею на Майдані незалежності.

Аби знайти вхід сюди, треба поблукати у переході. Якщо знайдете, то треба буде ще пройти невеликий тест, відгадати загадку – це формальність, яка придає походу в ресторан особливості. В самому закладі вам проведуть екскурсію й звісно нагодують.

Мовиться про ресторан "Остання барикада".

Варто нагадати, що з 1 травня Київ виходить з локдауну, втім місто залишається у жовтій зоні карантину. Тож, потрібно не забувати про всі обмеження, які запроваджені, аби протидіяти розповсюдженню коронавірусу. Тримайте дистанцію, носіть маски тощо.