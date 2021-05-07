Кур’єр на мопеді влаштував нічні перегони з патрульними у Києві: відео

Патрульна поліція у Києві влаштувала погоню за кур'єром на мопеді. Це сталося ввечері четверга 6 травня на Спортивній площі.
Відео події оприлюднив у фейсбуці користувач Олександр Шевченко. Також подробиці події розповіли у телеграм-каналі "Київ Оперативний".
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Нічні перегони у Києві патрульних і кур'єрів: що відомо
- Кур'єр відомої служби доставки (за повідомленням "Київ Оперативний", мовиться про Bolt) на мопеді втікав від патрульної поліції. Це сталося увечері 6 травня на Спортивній площі у Києві поблизу ТРЦ "Гулівер".
- Зняте очевидцями відео зобразило, як авто поліції маневрує вулицею, їде заднім ходом, та робить інші рухи, щоб наздогнати водія мопеду. Наприкінці запису навіть чутно звуки, схожі на постріли.
- Офіційних коментарів правоохоронців наразі нема. Але відомо, що ймовірного порушника, який створив аварійну ситуацію, вдалося затримати – після того, як він зістрибнув з мопеда й кинувся тікати пішки.
- Водій начебто не мав ані посвідчення водія, ані документів на транспортний засіб. Тож мопед відправили на штрафну стоянку, а водію загрожує чималенький штраф.