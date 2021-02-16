Нещасний випадок: у квартирі на Херсонщині загадково померли 4 осіб

Інцидент стався у Новій Каховці Херсонської області. Поліцейські та рятувальники ДСНС потрапили всередину квартири жінки та виявили там тіла 4 померлих.

До правоохоронців та бійців ДСНС звернулася голова ОСББ, яка розповіла, що її сусідка кілька днів не відчиняє двері та не виходить з квартири.

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При цьому мешканці багатоквартирного будинку чули, як у приміщенні працює телевізор, а також бачили світло у вікнах.

Померли на кухні

Перевіряти квартиру приїхали поліцейські та рятувальники. Останні піднялись до вікна квартири та побачили тіла 4 людей, які лежать на підлозі кухні.

Через балкон надзвичайники пробралися в приміщення та відчинили поліцейським вхідні двері.

За словами експертів, ніяких ознак насильницької смерті у 2 жінок та 2 чоловіків не виявили.

Від чого саме загинули люди, невідомо. Причини смерті встановлюють судмедексперти.

За фактом страшної знахідки слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство, але з поміткою "нещасний випадок".