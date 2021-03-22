Замішував хімічні речовини: у квартирі на Троєщині у Києві стався вибух – фото
Правоохоронці намагаються встановити, що саме вибухнуло ввечері 21 березня у квартирі багатоповерхівки в Деснянському районі Києва. Внаслідок інциденту поранення отримав 59-річний власник житла.
Джерело:поліція Києва
За даними правоохоронців, киянина госпіталізували до лікарні з пораненнями різного ступеню тяжкості. Чи займався він виготовленням саморобної вибухівки, з'ясовують слідчі.
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Що відомо про вибух на Троєщині
Чим саме займався чоловік, невідомо / Фото поліції Києва
- До лікарів після вибуху звернувся сам постраждалий, який попросив про допомогу.
- На місце події виїхали слідчі, які з'ясували, що вибух стався внаслідок того, що хазяїн квартири змішував невідомі хімічні речовини у пластиковій тарі.
- Поліцейські вилучили з квартири залишки пластику. Після експертизи слідчі з'ясують, що саме за речовини змішував чоловік, та чим він взагалі займався.
З місця вибуху вилучили предмети з частками хімічної речовини / Фото поліції Києва
Чи повідомили власнику квартири про підозру, наразі невідомо. Якщо поліцейські дійдуть висновків, що він займався чимось забороненим, а суд визнає провину чоловіка, йому загрожує до 7 років ув'язнення.
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