Замішував хімічні речовини: у квартирі на Троєщині у Києві стався вибух – фото

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Джерело:

поліція Києва

Правоохоронці намагаються встановити, що саме вибухнуло ввечері 21 березня у квартирі багатоповерхівки в Деснянському районі Києва. Внаслідок інциденту поранення отримав 59-річний власник житла.

За даними правоохоронців, киянина госпіталізували до лікарні з пораненнями різного ступеню тяжкості. Чи займався він виготовленням саморобної вибухівки, з'ясовують слідчі.

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Інцидент поліцейські розслідують як незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Що відомо про вибух на Троєщині


Чим саме займався чоловік, невідомо / Фото поліції Києва

  • До лікарів після вибуху звернувся сам постраждалий, який попросив про допомогу.
  • На місце події виїхали слідчі, які з'ясували, що вибух стався внаслідок того, що хазяїн квартири змішував невідомі хімічні речовини у пластиковій тарі.
  • Поліцейські вилучили з квартири залишки пластику. Після експертизи слідчі з'ясують, що саме за речовини змішував чоловік, та чим він взагалі займався.


З місця вибуху вилучили предмети з частками хімічної речовини / Фото поліції Києва

Чи повідомили власнику квартири про підозру, наразі невідомо. Якщо поліцейські дійдуть висновків, що він займався чимось забороненим, а суд визнає провину чоловіка, йому загрожує до 7 років ув'язнення.