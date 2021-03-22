Замішував хімічні речовини: у квартирі на Троєщині у Києві стався вибух – фото

Правоохоронці намагаються встановити, що саме вибухнуло ввечері 21 березня у квартирі багатоповерхівки в Деснянському районі Києва. Внаслідок інциденту поранення отримав 59-річний власник житла.

За даними правоохоронців, киянина госпіталізували до лікарні з пораненнями різного ступеню тяжкості. Чи займався він виготовленням саморобної вибухівки, з'ясовують слідчі.

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Інцидент поліцейські розслідують як незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Що відомо про вибух на Троєщині



Чим саме займався чоловік, невідомо / Фото поліції Києва

До лікарів після вибуху звернувся сам постраждалий, який попросив про допомогу.

На місце події виїхали слідчі, які з'ясували, що вибух стався внаслідок того, що хазяїн квартири змішував невідомі хімічні речовини у пластиковій тарі.

Поліцейські вилучили з квартири залишки пластику. Після експертизи слідчі з'ясують, що саме за речовини змішував чоловік, та чим він взагалі займався.



З місця вибуху вилучили предмети з частками хімічної речовини / Фото поліції Києва

Чи повідомили власнику квартири про підозру, наразі невідомо. Якщо поліцейські дійдуть висновків, що він займався чимось забороненим, а суд визнає провину чоловіка, йому загрожує до 7 років ув'язнення.