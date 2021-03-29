Хоча столиця перебуває у червоній зоні карантину, яка передбачає забороною на проведення масових релігійних заходів, у Києво-Печерській лаврі обмежень не дотримуються.

Численні фотографії, які свідчать про проведення молебнів із парафіянами, без дотримання дистанцій та навіть масок, оприлюднили у соцмережах на сторінці самої Києво-Печерської лаври. Масове зібрання відбулося 28 березня в Успенському соборі.

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Окрім пов'язаних із постом тематичних молитов, у лаврі лунали прохання припинити пандемію коронавірусної хвороби.

Що відомо про порушення карантину в Києво-Печерській лаврі

Судячи з фоторепортажу з собору, в заході брали участь понад 100 осіб. При цьому ані священники, ані парафіяни не дотримувалися соціальної дистанції.

Крім того, масками користувалися лише лічені одиниці серед всіх присутніх.

Жодної реакції на такі відверті порушення карантину від представників місцевої влади та поліції, наразі немає.

Більшість ченців вже хворіли

Чому саме працівники Російської православної церкви в Україні демонстративно не дотримуються обмежень, невідомо. Систематичні нехтування нормами вони демонстрували ще на самому початку пандемії. Через це ще у 2020 році перехворіли фактично всі ченці та працівники лаври.

Але навіть попри ймовірність повторного зараження, вкрай складну ситуацію у Києві, священники продовжують проводити масові заходи.

Дивіться фото порушення карантину у Києво-Печерській лаврі / Фото з сайту лаври: