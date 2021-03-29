Попри заборону: у Лаврі сотні ченців та киян без масок молилися за порятунок від COVID-19

Джерело:Києво-Печерська лавра
Хоча столиця перебуває у червоній зоні карантину, яка передбачає забороною на проведення масових релігійних заходів, у Києво-Печерській лаврі обмежень не дотримуються.
Численні фотографії, які свідчать про проведення молебнів із парафіянами, без дотримання дистанцій та навіть масок, оприлюднили у соцмережах на сторінці самої Києво-Печерської лаври. Масове зібрання відбулося 28 березня в Успенському соборі.
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Жодної реакції на такі відверті порушення карантину від представників місцевої влади та поліції, наразі немає.
Чому саме працівники Російської православної церкви в Україні демонстративно не дотримуються обмежень, невідомо. Систематичні нехтування нормами вони демонстрували ще на самому початку пандемії. Через це ще у 2020 році перехворіли фактично всі ченці та працівники лаври.
Але навіть попри ймовірність повторного зараження, вкрай складну ситуацію у Києві, священники продовжують проводити масові заходи.
Дивіться фото порушення карантину у Києво-Печерській лаврі / Фото з сайту лаври: