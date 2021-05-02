Парафіяни також забули про масковий режим. У натовпі важко знайти того, хто б прикрив обличчя, лише де-не-де видніється маска, і та на підборідді.

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Варто зазначити, що карантин порушували не тільки віряни, а й священнослужителі. Вони також вели службу без масок і навіть не думали закликати людей дотримуватися епідемічних норм.

Великдень в Україні у 2021 році

Уряд вирішив не запроваджувати додаткових карантинних обмежень на свята. Водночас українцям порекомендували обмежити кількість соціальних контактів.

Окрім цього, у МОЗ також закликали використовувати маски, а у храмах не цілувати хрестів та ікон. Там запропонували, аби участь у богослужіннях брала одна людина зі сім'ї.

Українців з Великоднем вже привітав президент Зеленський. Зокрема побажав, аби це свято принесло країні довгоочікуваний мир.



Правила на Великдень / Інфографіка 24 каналу