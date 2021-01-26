Ударив у груди: у лікарні Києва чоловіка поранив ножем незнайомий
У лікарні Києва чоловік поранив ножем незнайомця / interfax.com.ua
Поліцейські швидко затримали зловмисника, а прокурори готують йому про підозру у хуліганстві. Про інцидент правоохоронці розповіли 26 січня.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід. Якщо провину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
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Поліціянти дізналися про інцидент від лікарів, після чого одразу виїхали на місце події.
Що відомо про напад на чоловіка у лікарні в Києві
- Коли копів сповістили про злочин, на місце прибули слідчі, оперативники та навіть кінологи.
- Поліцейські з'ясували, що постраждалий перебував у приміщенні лікарні, коли до нього підійшов невідомий.
- Зловмисник почав провокувати конфлікт, після чого вдарив чоловіка ножем у груди та почав тікати.
- Правоохоронці отримали орієнтування, за яким спіймали зловмисника.
- Затримали його у квартирі, де він мешкав.
- Підозрюваним у скоєнні злочину виявився 45-річний киянин, який раніше перебував у тюрмі за нанесення тілесних ушкоджень та зберіганні наркотиків.
Тепер йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.
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