Ударив у груди: у лікарні Києва чоловіка поранив ножем незнайомий

26 січня 2021 , 11:21
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Поліцейські швидко затримали зловмисника, а прокурори готують йому про підозру у хуліганстві. Про інцидент правоохоронці розповіли 26 січня.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід. Якщо провину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Поліціянти дізналися про інцидент від лікарів, після чого одразу виїхали на місце події.

Що відомо про напад на чоловіка у лікарні в Києві

  • Коли копів сповістили про злочин, на місце прибули слідчі, оперативники та навіть кінологи.
  • Поліцейські з'ясували, що постраждалий перебував у приміщенні лікарні, коли до нього підійшов невідомий.
  • Зловмисник почав провокувати конфлікт, після чого вдарив чоловіка ножем у груди та почав тікати.
  • Правоохоронці отримали орієнтування, за яким спіймали зловмисника.
  • Затримали його у квартирі, де він мешкав.
  • Підозрюваним у скоєнні злочину виявився 45-річний киянин, який раніше перебував у тюрмі за нанесення тілесних ушкоджень та зберіганні наркотиків.

Тепер йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.