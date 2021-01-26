Ударив у груди: у лікарні Києва чоловіка поранив ножем незнайомий

Поліцейські швидко затримали зловмисника, а прокурори готують йому про підозру у хуліганстві. Про інцидент правоохоронці розповіли 26 січня.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід. Якщо провину чоловіка зможуть довести в суді, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Дивіться також Забив до смерті: на Одещині 22-річного військового затримали за вбивство побратима – фото

Поліціянти дізналися про інцидент від лікарів, після чого одразу виїхали на місце події.

Що відомо про напад на чоловіка у лікарні в Києві

Коли копів сповістили про злочин, на місце прибули слідчі, оперативники та навіть кінологи.

Поліцейські з'ясували, що постраждалий перебував у приміщенні лікарні, коли до нього підійшов невідомий.

Зловмисник почав провокувати конфлікт, після чого вдарив чоловіка ножем у груди та почав тікати.

Правоохоронці отримали орієнтування, за яким спіймали зловмисника.

Затримали його у квартирі, де він мешкав.

Підозрюваним у скоєнні злочину виявився 45-річний киянин, який раніше перебував у тюрмі за нанесення тілесних ушкоджень та зберіганні наркотиків.

Тепер йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.