У Києві в лікарні після спроби суїциду помер 15-річний хлопчик, чиї батьки померли від COVID-19

Лікарі не змогли врятувати життя Денису Родікову, який 17 травня стрибнув з моста у Києві. Вранці 18 травня хлопець помер.

Про жахливу загибель хлопця з багатодітної сім'ї Родікових повідомили у поліції Київської області. Правоохоронці зазначили, що підліток помер у лікарні о 6:00.

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Слідство щодо доведення школяра до самогубства триває.

Правозахисниця вимагає звітів

На смерть дитини відреагувала експертка із захисту прав дитини Людмила Волинець. За її словами, після загибелі Дениса Родікова посадовці Міністерства соціальної політики мають опублікувати докладний звіт про причини його смерті.

Правозахисниця зазначила, що чиновники багато чого казали про допомогу дітям, чиї батьки померли. Але ж при цьому питання влаштування дітей та фінансування їх з боку влади не вирішене.

У черговий раз голосно повідомлять про те, що ні Мінсоц, ні директорати, ні служби національні й місцеві не винні у загибелі дитини. Жодного глибокого аналізу реальних причин хоча б цієї смерті проведено не буде, ну хіба що напише Мінсоц листа на місця з тезою "посилити КОНТРОЛЬ за прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу та опікунами, – підкреслила Волинець.